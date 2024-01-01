Австралийские доллары в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте AUD в NIO по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = C$24,20 NIO

Среднерыночный курс в 19:43
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График изменения обменного курса AUD к NIO

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NIO
1 AUD в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24,872125,4930
Низкий24,133624,1336
В среднем24,460724,7335
Изменение-2.08%0.00%
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Соотношение 1 AUD к NIO

За последние 30 дней максимальный курс AUD к NIO составил 24,8721, а минимальный — 24,1336. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 24,4607. Изменение курса AUD к NIO в процентном соотношении составило -2.08.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к NIO составил 25,4930, а минимальный — 24,1336. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,7335. Изменение курса AUD к NIO в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3890,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9591,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39811,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Никарагуанская кордоба
1 AUD24,20300 NIO
5 AUD121,01500 NIO
10 AUD242,03000 NIO
20 AUD484,06000 NIO
50 AUD1 210,15000 NIO
100 AUD2 420,30000 NIO
250 AUD6 050,75000 NIO
500 AUD12 101,50000 NIO
1000 AUD24 203,00000 NIO
2000 AUD48 406,00000 NIO
5000 AUD121 015,00000 NIO
10000 AUD242 030,00000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Австралийский доллар
1 NIO0,04132 AUD
5 NIO0,20659 AUD
10 NIO0,41317 AUD
20 NIO0,82634 AUD
50 NIO2,06586 AUD
100 NIO4,13171 AUD
250 NIO10,32928 AUD
500 NIO20,65855 AUD
1000 NIO41,31710 AUD
2000 NIO82,63420 AUD
5000 NIO206,58550 AUD
10000 NIO413,17100 AUD