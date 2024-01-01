Чешские кроны в кины Папуа-Новой Гвинеи

Сконвертируйте CZK в PGK по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = K0,1677 PGK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к PGK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PGK
1 CZK в PGKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17060,1741
Низкий0,16740,1673
В среднем0,16880,1709
Изменение-0.45%0.27%
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Соотношение 1 CZK к PGK

За последние 30 дней максимальный курс CZK к PGK составил 0,1706, а минимальный — 0,1674. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1688. Изменение курса CZK к PGK в процентном соотношении составило -0.45.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к PGK составил 0,1741, а минимальный — 0,1673. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1709. Изменение курса CZK к PGK в процентном соотношении составило 0.27.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в кины Папуа-Новой Гвинеи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 CZK0,16774 PGK
5 CZK0,83871 PGK
10 CZK1,67742 PGK
20 CZK3,35484 PGK
50 CZK8,38710 PGK
100 CZK16,77420 PGK
250 CZK41,93550 PGK
500 CZK83,87100 PGK
1000 CZK167,74200 PGK
2000 CZK335,48400 PGK
5000 CZK838,71000 PGK
10000 CZK1 677,42000 PGK
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Чешская крона
1 PGK5,96152 CZK
5 PGK29,80760 CZK
10 PGK59,61520 CZK
20 PGK119,23040 CZK
50 PGK298,07600 CZK
100 PGK596,15200 CZK
250 PGK1 490,38000 CZK
500 PGK2 980,76000 CZK
1000 PGK5 961,52000 CZK
2000 PGK11 923,04000 CZK
5000 PGK29 807,60000 CZK
10000 PGK59 615,20000 CZK