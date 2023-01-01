الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل CZK إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬٦٠٩٫١٨ pgk

1.00000 CZK = 0.16092 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:8 UTC
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CZK إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61331.43831.663750.9671518.2293
1GBP1.154211.23015102.2781.660091.920311.1162921.0404
1USD0.93830.812909183.14251.34951.561040.907617.1039
1INR0.0112850.00977730.012027510.01623120.01877540.01091620.205718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Papua New Guinean Kina
1 CZK0.16092 PGK
5 CZK0.80459 PGK
10 CZK1.60918 PGK
20 CZK3.21836 PGK
50 CZK8.04590 PGK
100 CZK16.09180 PGK
250 CZK40.22950 PGK
500 CZK80.45900 PGK
1000 CZK160.91800 PGK
2000 CZK321.83600 PGK
5000 CZK804.59000 PGK
10000 CZK1609.18000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PGK6.21434 CZK
5 PGK31.07170 CZK
10 PGK62.14340 CZK
20 PGK124.28680 CZK
50 PGK310.71700 CZK
100 PGK621.43400 CZK
250 PGK1553.58500 CZK
500 PGK3107.17000 CZK
1000 PGK6214.34000 CZK
2000 PGK12428.68000 CZK
5000 PGK31071.70000 CZK
10000 PGK62143.40000 CZK