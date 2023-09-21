دولار أسترالي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل AUD إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٣٣٥٫٦٤ pgk

1.00000 AUD = 2.33564 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Papua New Guinean Kina
1 AUD2.33564 PGK
5 AUD11.67820 PGK
10 AUD23.35640 PGK
20 AUD46.71280 PGK
50 AUD116.78200 PGK
100 AUD233.56400 PGK
250 AUD583.91000 PGK
500 AUD1167.82000 PGK
1000 AUD2335.64000 PGK
2000 AUD4671.28000 PGK
5000 AUD11678.20000 PGK
10000 AUD23356.40000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار أسترالي
1 PGK0.42815 AUD
5 PGK2.14074 AUD
10 PGK4.28149 AUD
20 PGK8.56298 AUD
50 PGK21.40745 AUD
100 PGK42.81490 AUD
250 PGK107.03725 AUD
500 PGK214.07450 AUD
1000 PGK428.14900 AUD
2000 PGK856.29800 AUD
5000 PGK2140.74500 AUD
10000 PGK4281.49000 AUD