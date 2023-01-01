شيكل إسرائيلي جديد إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل ILS إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٦٦٫٣٥ pgk

1.00000 ILS = 0.96635 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Papua New Guinean Kina
1 ILS0.96635 PGK
5 ILS4.83176 PGK
10 ILS9.66353 PGK
20 ILS19.32706 PGK
50 ILS48.31765 PGK
100 ILS96.63530 PGK
250 ILS241.58825 PGK
500 ILS483.17650 PGK
1000 ILS966.35300 PGK
2000 ILS1932.70600 PGK
5000 ILS4831.76500 PGK
10000 ILS9663.53000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Israeli New Sheqel
1 PGK1.03482 ILS
5 PGK5.17410 ILS
10 PGK10.34820 ILS
20 PGK20.69640 ILS
50 PGK51.74100 ILS
100 PGK103.48200 ILS
250 PGK258.70500 ILS
500 PGK517.41000 ILS
1000 PGK1034.82000 ILS
2000 PGK2069.64000 ILS
5000 PGK5174.10000 ILS
10000 PGK10348.20000 ILS