روبية هندية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل INR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
438.51 pgk

1.00000 INR = 0.04385 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:8 UTC
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INR إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Papua New Guinean Kina
1 INR0.04385 PGK
5 INR0.21926 PGK
10 INR0.43851 PGK
20 INR0.87702 PGK
50 INR2.19256 PGK
100 INR4.38512 PGK
250 INR10.96280 PGK
500 INR21.92560 PGK
1000 INR43.85120 PGK
2000 INR87.70240 PGK
5000 INR219.25600 PGK
10000 INR438.51200 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الروبية الهندية
1 PGK22.80440 INR
5 PGK114.02200 INR
10 PGK228.04400 INR
20 PGK456.08800 INR
50 PGK1140.22000 INR
100 PGK2280.44000 INR
250 PGK5701.10000 INR
500 PGK11402.20000 INR
1000 PGK22804.40000 INR
2000 PGK45608.80000 INR
5000 PGK114022.00000 INR
10000 PGK228044.00000 INR