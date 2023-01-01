يوان صيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل CNY إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
504.80 pgk

1.00000 CNY = 0.50480 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
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CNY إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Papua New Guinean Kina
1 CNY0.50480 PGK
5 CNY2.52399 PGK
10 CNY5.04797 PGK
20 CNY10.09594 PGK
50 CNY25.23985 PGK
100 CNY50.47970 PGK
250 CNY126.19925 PGK
500 CNY252.39850 PGK
1000 CNY504.79700 PGK
2000 CNY1009.59400 PGK
5000 CNY2523.98500 PGK
10000 CNY5047.97000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Chinese Yuan RMB
1 PGK1.98099 CNY
5 PGK9.90495 CNY
10 PGK19.80990 CNY
20 PGK39.61980 CNY
50 PGK99.04950 CNY
100 PGK198.09900 CNY
250 PGK495.24750 CNY
500 PGK990.49500 CNY
1000 PGK1980.99000 CNY
2000 PGK3961.98000 CNY
5000 PGK9904.95000 CNY
10000 PGK19809.90000 CNY