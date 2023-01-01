رينغيت ماليزي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MYR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٧٧٥٫١٠ pgk

1.00000 MYR = 0.77510 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:0 UTC
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MYR إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Papua New Guinean Kina
1 MYR0.77510 PGK
5 MYR3.87548 PGK
10 MYR7.75096 PGK
20 MYR15.50192 PGK
50 MYR38.75480 PGK
100 MYR77.50960 PGK
250 MYR193.77400 PGK
500 MYR387.54800 PGK
1000 MYR775.09600 PGK
2000 MYR1550.19200 PGK
5000 MYR3875.48000 PGK
10000 MYR7750.96000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / رينغيت ماليزي
1 PGK1.29016 MYR
5 PGK6.45080 MYR
10 PGK12.90160 MYR
20 PGK25.80320 MYR
50 PGK64.50800 MYR
100 PGK129.01600 MYR
250 PGK322.54000 MYR
500 PGK645.08000 MYR
1000 PGK1290.16000 MYR
2000 PGK2580.32000 MYR
5000 PGK6450.80000 MYR
10000 PGK12901.60000 MYR