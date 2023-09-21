يورو إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل EUR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٬٨٦٨٫١٨ pgk

1.00000 EUR = 3.86818 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى PGK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Papua New Guinean Kina
1 EUR3.86818 PGK
5 EUR19.34090 PGK
10 EUR38.68180 PGK
20 EUR77.36360 PGK
50 EUR193.40900 PGK
100 EUR386.81800 PGK
250 EUR967.04500 PGK
500 EUR1934.09000 PGK
1000 EUR3868.18000 PGK
2000 EUR7736.36000 PGK
5000 EUR19340.90000 PGK
10000 EUR38681.80000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / اليورو
1 PGK0.25852 EUR
5 PGK1.29259 EUR
10 PGK2.58519 EUR
20 PGK5.17038 EUR
50 PGK12.92595 EUR
100 PGK25.85190 EUR
250 PGK64.62975 EUR
500 PGK129.25950 EUR
1000 PGK258.51900 EUR
2000 PGK517.03800 EUR
5000 PGK1292.59500 EUR
10000 PGK2585.19000 EUR