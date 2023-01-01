ألف كينا بابوا غينيا الجديدة إلى يورو

تحويل PGK إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pgk
٢٥١٫٢٨ eur

1.00000 PGK = 0.25128 EUR

Mid-market exchange rate at 22:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.072589.17841.465411.647970.964118.7274
1GBP1.1535411.2372102.8731.690451.901041.1121221.6032
1USD0.93240.808277183.151.366351.536570.898917.4614
1INR0.01121350.009720710.012026510.01643240.01847950.01081060.209999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / اليورو
1 PGK0.25128 EUR
5 PGK1.25641 EUR
10 PGK2.51282 EUR
20 PGK5.02564 EUR
50 PGK12.56410 EUR
100 PGK25.12820 EUR
250 PGK62.82050 EUR
500 PGK125.64100 EUR
1000 PGK251.28200 EUR
2000 PGK502.56400 EUR
5000 PGK1256.41000 EUR
10000 PGK2512.82000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Papua New Guinean Kina
1 EUR3.97959 PGK
5 EUR19.89795 PGK
10 EUR39.79590 PGK
20 EUR79.59180 PGK
50 EUR198.97950 PGK
100 EUR397.95900 PGK
250 EUR994.89750 PGK
500 EUR1989.79500 PGK
1000 EUR3979.59000 PGK
2000 EUR7959.18000 PGK
5000 EUR19897.95000 PGK
10000 EUR39795.90000 PGK