كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار أسترالي

تحويل PGK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pgk
379.20 aud

K1.000 PGK = A$0.3792 AUD

Mid-market exchange rate at 16:19
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PGK إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11793.6621.511.6480.94921.285
1 GBP1.1811.319110.5451.7821.9461.1225.122
1 USD0.8950.758183.8321.3521.4750.8519.051
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار أسترالي
1 PGK٠٫٣٧٩٢٠ AUD
5 PGK١٫٨٩٥٩٨ AUD
10 PGK٣٫٧٩١٩٦ AUD
20 PGK٧٫٥٨٣٩٢ AUD
50 PGK١٨٫٩٥٩٨٠ AUD
100 PGK٣٧٫٩١٩٦٠ AUD
250 PGK٩٤٫٧٩٩٠٠ AUD
500 PGK١٨٩٫٥٩٨٠٠ AUD
1000 PGK٣٧٩٫١٩٦٠٠ AUD
2000 PGK٧٥٨٫٣٩٢٠٠ AUD
5000 PGK١٬٨٩٥٫٩٨٠٠٠ AUD
10000 PGK٣٬٧٩١٫٩٦٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Papua New Guinean Kina
1 AUD٢٫٦٣٧١٦ PGK
5 AUD١٣٫١٨٥٨٠ PGK
10 AUD٢٦٫٣٧١٦٠ PGK
20 AUD٥٢٫٧٤٣٢٠ PGK
50 AUD١٣١٫٨٥٨٠٠ PGK
100 AUD٢٦٣٫٧١٦٠٠ PGK
250 AUD٦٥٩٫٢٩٠٠٠ PGK
500 AUD١٬٣١٨٫٥٨٠٠٠ PGK
1000 AUD٢٬٦٣٧٫١٦٠٠٠ PGK
2000 AUD٥٬٢٧٤٫٣٢٠٠٠ PGK
5000 AUD١٣٬١٨٥٫٨٠٠٠٠ PGK
10000 AUD٢٦٬٣٧١٫٦٠٠٠٠ PGK