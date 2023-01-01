100 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار أسترالي

تحويل PGK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pgk
٤١٫٤١ aud

1.00000 PGK = 0.41414 AUD

Mid-market exchange rate at 22:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.072589.17841.464661.64810.9640518.7248
1GBP1.153811.23745102.8941.689921.901581.1123221.6046
1USD0.93240.808113183.151.365651.536690.8988517.459
1INR0.01121350.009718740.012026510.01642390.01848090.010810.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار أسترالي
1 PGK0.41414 AUD
5 PGK2.07069 AUD
10 PGK4.14138 AUD
20 PGK8.28276 AUD
50 PGK20.70690 AUD
100 PGK41.41380 AUD
250 PGK103.53450 AUD
500 PGK207.06900 AUD
1000 PGK414.13800 AUD
2000 PGK828.27600 AUD
5000 PGK2070.69000 AUD
10000 PGK4141.38000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Papua New Guinean Kina
1 AUD2.41466 PGK
5 AUD12.07330 PGK
10 AUD24.14660 PGK
20 AUD48.29320 PGK
50 AUD120.73300 PGK
100 AUD241.46600 PGK
250 AUD603.66500 PGK
500 AUD1207.33000 PGK
1000 AUD2414.66000 PGK
2000 AUD4829.32000 PGK
5000 AUD12073.30000 PGK
10000 AUD24146.60000 PGK