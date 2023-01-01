روبية إندونيسية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل IDR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٣٩٫٧٨ pgk

1.00000 IDR = 0.00024 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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IDR إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Papua New Guinean Kina
1 IDR0.00024 PGK
5 IDR0.00120 PGK
10 IDR0.00240 PGK
20 IDR0.00480 PGK
50 IDR0.01199 PGK
100 IDR0.02398 PGK
250 IDR0.05995 PGK
500 IDR0.11989 PGK
1000 IDR0.23978 PGK
2000 IDR0.47956 PGK
5000 IDR1.19891 PGK
10000 IDR2.39781 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الروبية الإندونيسية
1 PGK4170.47000 IDR
5 PGK20852.35000 IDR
10 PGK41704.70000 IDR
20 PGK83409.40000 IDR
50 PGK208523.50000 IDR
100 PGK417047.00000 IDR
250 PGK1042617.50000 IDR
500 PGK2085235.00000 IDR
1000 PGK4170470.00000 IDR
2000 PGK8340940.00000 IDR
5000 PGK20852350.00000 IDR
10000 PGK41704700.00000 IDR