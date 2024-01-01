Endonezya rupisinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile IDR → PGK çevirin

1.000.000 idr
240,25 pgk

1.00000 IDR = 0.00024 PGK

06:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.072989.06391.453191.653540.9495618.3346
1 GBP1.1714111.25675104.3261.702211.936891.1123321.4763
1 USD0.932050.795703183.01231.354451.541190.8850517.0888
1 INR0.01122790.009585370.012046410.01631630.01856580.01066170.205859

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 IDR0.00024 PGK
5 IDR0.00120 PGK
10 IDR0.00240 PGK
20 IDR0.00481 PGK
50 IDR0.01201 PGK
100 IDR0.02403 PGK
250 IDR0.06006 PGK
500 IDR0.12013 PGK
1000 IDR0.24025 PGK
2000 IDR0.48050 PGK
5000 IDR1.20126 PGK
10000 IDR2.40252 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Endonezya Rupisi
1 PGK4162.29000 IDR
5 PGK20811.45000 IDR
10 PGK41622.90000 IDR
20 PGK83245.80000 IDR
50 PGK208114.50000 IDR
100 PGK416229.00000 IDR
250 PGK1040572.50000 IDR
500 PGK2081145.00000 IDR
1000 PGK4162290.00000 IDR
2000 PGK8324580.00000 IDR
5000 PGK20811450.00000 IDR
10000 PGK41622900.00000 IDR