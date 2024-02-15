Hong Kong dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile HKD → PGK çevirin

1.000 hkd
479,98 pgk

1.00000 HKD = 0.47998 PGK

05:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853741.072789.04991.452921.6540.9496618.3329
1 GBP1.1713211.25645104.3041.70181.937321.1123521.4732
1 USD0.932250.795893183.01471.354451.54190.885317.0904
1 INR0.01122970.009587380.012046110.01631580.01857380.01066440.205872

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Papua Yeni Gine Kinası
100 HKD47.99820 PGK
200 HKD95.99640 PGK
300 HKD143.99460 PGK
500 HKD239.99100 PGK
1000 HKD479.98200 PGK
2000 HKD959.96400 PGK
2500 HKD1199.95500 PGK
3000 HKD1439.94600 PGK
4000 HKD1919.92800 PGK
5000 HKD2399.91000 PGK
10000 HKD4799.82000 PGK
20000 HKD9599.64000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Hong Kong Doları
1 PGK2.08341 HKD
5 PGK10.41705 HKD
10 PGK20.83410 HKD
20 PGK41.66820 HKD
50 PGK104.17050 HKD
100 PGK208.34100 HKD
250 PGK520.85250 HKD
500 PGK1041.70500 HKD
1000 PGK2083.41000 HKD
2000 PGK4166.82000 HKD
5000 PGK10417.05000 HKD
10000 PGK20834.10000 HKD