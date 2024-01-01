Türk lirasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile TRY → PGK çevirin

1.000 try
121,81 pgk

1.00000 TRY = 0.12181 PGK

23:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.0775589.4441.450541.650790.947918.365
1 GBP1.1696211.26035104.6181.696621.930831.1086821.4805
1 USD0.9280.79343183.00681.346151.531980.8796517.0433
1 INR0.01118020.009558620.012047210.01621730.01845610.01059730.205324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Papua Yeni Gine Kinası
1 TRY0.12181 PGK
5 TRY0.60905 PGK
10 TRY1.21810 PGK
20 TRY2.43620 PGK
50 TRY6.09050 PGK
100 TRY12.18100 PGK
250 TRY30.45250 PGK
500 TRY60.90500 PGK
1000 TRY121.81000 PGK
2000 TRY243.62000 PGK
5000 TRY609.05000 PGK
10000 TRY1218.10000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Türk Lirası
1 PGK8.20951 TRY
5 PGK41.04755 TRY
10 PGK82.09510 TRY
20 PGK164.19020 TRY
50 PGK410.47550 TRY
100 PGK820.95100 TRY
250 PGK2052.37750 TRY
500 PGK4104.75500 TRY
1000 PGK8209.51000 TRY
2000 PGK16419.02000 TRY
5000 PGK41047.55000 TRY
10000 PGK82095.10000 TRY