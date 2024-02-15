Yeni Zelanda dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile NZD → PGK çevirin

1.000 nzd
2.292,01 pgk

1.00000 NZD = 2.29201 PGK

16:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0758589.32221.452991.651980.94748518.3605
1 GBP1.1695811.2583104.471.69941.932131.1081621.4741
1 USD0.92950.794723183.02481.350551.535510.880717.066
1 INR0.01119540.009572120.012044610.01626680.01849460.01060770.205553

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 NZD2.29201 PGK
5 NZD11.46005 PGK
10 NZD22.92010 PGK
20 NZD45.84020 PGK
50 NZD114.60050 PGK
100 NZD229.20100 PGK
250 NZD573.00250 PGK
500 NZD1146.00500 PGK
1000 NZD2292.01000 PGK
2000 NZD4584.02000 PGK
5000 NZD11460.05000 PGK
10000 NZD22920.10000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Yeni Zelanda Doları
1 PGK0.43630 NZD
5 PGK2.18149 NZD
10 PGK4.36298 NZD
20 PGK8.72596 NZD
50 PGK21.81490 NZD
100 PGK43.62980 NZD
250 PGK109.07450 NZD
500 PGK218.14900 NZD
1000 PGK436.29800 NZD
2000 PGK872.59600 NZD
5000 PGK2181.49000 NZD
10000 PGK4362.98000 NZD