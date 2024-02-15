Singapur dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile SGD → PGK çevirin

1.000 sgd
2.788,60 pgk

1.00000 SGD = 2.78860 PGK

20:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0770589.39861.450731.651410.9474218.365
1 GBP1.1697211.25985104.5721.696951.931691.1082221.482
1 USD0.92850.793745183.00321.346951.533270.8796517.0512
1 INR0.01118590.009562830.012047710.01622770.01847240.01059780.205428

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 SGD2.78860 PGK
5 SGD13.94300 PGK
10 SGD27.88600 PGK
20 SGD55.77200 PGK
50 SGD139.43000 PGK
100 SGD278.86000 PGK
250 SGD697.15000 PGK
500 SGD1394.30000 PGK
1000 SGD2788.60000 PGK
2000 SGD5577.20000 PGK
5000 SGD13943.00000 PGK
10000 SGD27886.00000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Singapur Doları
1 PGK0.35860 SGD
5 PGK1.79301 SGD
10 PGK3.58602 SGD
20 PGK7.17204 SGD
50 PGK17.93010 SGD
100 PGK35.86020 SGD
250 PGK89.65050 SGD
500 PGK179.30100 SGD
1000 PGK358.60200 SGD
2000 PGK717.20400 SGD
5000 PGK1793.01000 SGD
10000 PGK3586.02000 SGD