250 Singapur dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile SGD → PGK çevirin

250 sgd
729,56 pgk

1,000S$ SGD = 2,918K PGK

20:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → PGK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,91822,9182
Düşük2,83732,8148
Ortalama2,87012,8466
Değişim2.85%3.38%
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1 SGD → PGK istatistikleri

SGD → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9182, en düşük 2,8373 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8701 oldu. SGD → PGK kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

SGD → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9182, en düşük 2,8148 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8466 oldu. SGD → PGK kurundaki değişiklik 3.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8087,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.671,811,6730,85291,4227,8214,9
1 AUD0,65210.5600,59810,50954,634,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 SGD2,91823 PGK
5 SGD14,59115 PGK
10 SGD29,18230 PGK
20 SGD58,36460 PGK
50 SGD145,91150 PGK
100 SGD291,82300 PGK
250 SGD729,55750 PGK
500 SGD1.459,11500 PGK
1000 SGD2.918,23000 PGK
2000 SGD5.836,46000 PGK
5000 SGD14.591,15000 PGK
10000 SGD29.182,30000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Singapur Doları
1 PGK0,34267 SGD
5 PGK1,71337 SGD
10 PGK3,42674 SGD
20 PGK6,85348 SGD
50 PGK17,13370 SGD
100 PGK34,26740 SGD
250 PGK85,66850 SGD
500 PGK171,33700 SGD
1000 PGK342,67400 SGD
2000 PGK685,34800 SGD
5000 PGK1.713,37000 SGD
10000 PGK3.426,74000 SGD