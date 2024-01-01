Yeni İsrail şekelinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile ILS → PGK çevirin

1.000 ils
1.028,97 pgk

1.00000 ILS = 1.02897 PGK

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Papua Yeni Gine Kinası
1 ILS1.02897 PGK
5 ILS5.14485 PGK
10 ILS10.28970 PGK
20 ILS20.57940 PGK
50 ILS51.44850 PGK
100 ILS102.89700 PGK
250 ILS257.24250 PGK
500 ILS514.48500 PGK
1000 ILS1028.97000 PGK
2000 ILS2057.94000 PGK
5000 ILS5144.85000 PGK
10000 ILS10289.70000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Yeni İsrail Şekeli
1 PGK0.97185 ILS
5 PGK4.85925 ILS
10 PGK9.71850 ILS
20 PGK19.43700 ILS
50 PGK48.59250 ILS
100 PGK97.18500 ILS
250 PGK242.96250 ILS
500 PGK485.92500 ILS
1000 PGK971.85000 ILS
2000 PGK1943.70000 ILS
5000 PGK4859.25000 ILS
10000 PGK9718.50000 ILS