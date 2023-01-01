5 Endonezya rupisinden Papua Yeni Gine kinasına
Reel döviz kuru ile IDR → PGK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Endonezya Rupisi
|1 PGK
|4234.67000 IDR
|5 PGK
|21173.35000 IDR
|10 PGK
|42346.70000 IDR
|20 PGK
|84693.40000 IDR
|50 PGK
|211733.50000 IDR
|100 PGK
|423467.00000 IDR
|250 PGK
|1058667.50000 IDR
|500 PGK
|2117335.00000 IDR
|1000 PGK
|4234670.00000 IDR
|2000 PGK
|8469340.00000 IDR
|5000 PGK
|21173350.00000 IDR
|10000 PGK
|42346700.00000 IDR