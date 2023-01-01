ألف كينا بابوا غينيا الجديدة إلى يوان صيني

تحويل PGK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pgk
١٬٩٦٧٫٦٩ cny

1.00000 PGK = 1.96769 CNY

Mid-market exchange rate at 22:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072689.18671.465491.648250.964218.7265
1GBP1.1532711.23705102.8611.690181.900961.1119821.5977
1USD0.93230.808375183.151.36631.536690.8989517.459
1INR0.01121240.009721890.012026510.01643170.01848090.01081120.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Chinese Yuan RMB
1 PGK1.96769 CNY
5 PGK9.83845 CNY
10 PGK19.67690 CNY
20 PGK39.35380 CNY
50 PGK98.38450 CNY
100 PGK196.76900 CNY
250 PGK491.92250 CNY
500 PGK983.84500 CNY
1000 PGK1967.69000 CNY
2000 PGK3935.38000 CNY
5000 PGK9838.45000 CNY
10000 PGK19676.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Papua New Guinean Kina
1 CNY0.50821 PGK
5 CNY2.54106 PGK
10 CNY5.08211 PGK
20 CNY10.16422 PGK
50 CNY25.41055 PGK
100 CNY50.82110 PGK
250 CNY127.05275 PGK
500 CNY254.10550 PGK
1000 CNY508.21100 PGK
2000 CNY1016.42200 PGK
5000 CNY2541.05500 PGK
10000 CNY5082.11000 PGK