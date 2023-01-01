1 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PGK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١ pgk
٦٫١٢ czk

1.00000 PGK = 6.12299 CZK

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.072589.17841.46531.648350.964218.7248
1GBP1.1536711.2373102.8811.690461.901641.1123721.602
1USD0.93240.808211183.151.366251.536920.89917.459
1INR0.01121350.009719920.012026510.01643110.01848380.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PGK6.12299 CZK
5 PGK30.61495 CZK
10 PGK61.22990 CZK
20 PGK122.45980 CZK
50 PGK306.14950 CZK
100 PGK612.29900 CZK
250 PGK1530.74750 CZK
500 PGK3061.49500 CZK
1000 PGK6122.99000 CZK
2000 PGK12245.98000 CZK
5000 PGK30614.95000 CZK
10000 PGK61229.90000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Papua New Guinean Kina
1 CZK0.16332 PGK
5 CZK0.81659 PGK
10 CZK1.63319 PGK
20 CZK3.26638 PGK
50 CZK8.16595 PGK
100 CZK16.33190 PGK
250 CZK40.82975 PGK
500 CZK81.65950 PGK
1000 CZK163.31900 PGK
2000 CZK326.63800 PGK
5000 CZK816.59500 PGK
10000 CZK1633.19000 PGK