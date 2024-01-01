Чешские кроны в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте CZK в XCD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $0,1145 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к XCD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XCD
1 CZK в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11670,1207
Низкий0,11440,1144
В среднем0,11580,1179
Изменение-1.70%-1.89%
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Соотношение 1 CZK к XCD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к XCD составил 0,1167, а минимальный — 0,1144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1158. Изменение курса CZK к XCD в процентном соотношении составило -1.70.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к XCD составил 0,1207, а минимальный — 0,1144. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1179. Изменение курса CZK к XCD в процентном соотношении составило -1.89.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Восточнокарибский доллар
1 CZK0,11451 XCD
5 CZK0,57257 XCD
10 CZK1,14514 XCD
20 CZK2,29028 XCD
50 CZK5,72570 XCD
100 CZK11,45140 XCD
250 CZK28,62850 XCD
500 CZK57,25700 XCD
1000 CZK114,51400 XCD
2000 CZK229,02800 XCD
5000 CZK572,57000 XCD
10000 CZK1 145,14000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Чешская крона
1 XCD8,73259 CZK
5 XCD43,66295 CZK
10 XCD87,32590 CZK
20 XCD174,65180 CZK
50 XCD436,62950 CZK
100 XCD873,25900 CZK
250 XCD2 183,14750 CZK
500 XCD4 366,29500 CZK
1000 XCD8 732,59000 CZK
2000 XCD17 465,18000 CZK
5000 XCD43 662,95000 CZK
10000 XCD87 325,90000 CZK