1 тысяча чешских крон в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте CZK в XCD по реальному обменному курсу

1 000 czk
117,87 xcd

1.00000 CZK = 0.11787 XCD

Среднерыночный курс в 14:3 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CZK к XCD

1 мин. назад 1 CZK → 0 XCD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85871.0666588.6211.442861.656550.955118.2959
1GBP1.1645511.24215103.2021.680261.92911.1122621.3062
1USD0.937550.805056183.08351.35271.553040.895517.1527
1INR0.0112840.009689720.012036110.01628120.01869250.01077830.206451

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for чешских крон

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Чешская крона / Восточнокарибский доллар
1 CZK0.11787 XCD
5 CZK0.58937 XCD
10 CZK1.17874 XCD
20 CZK2.35748 XCD
50 CZK5.89370 XCD
100 CZK11.78740 XCD
250 CZK29.46850 XCD
500 CZK58.93700 XCD
1000 CZK117.87400 XCD
2000 CZK235.74800 XCD
5000 CZK589.37000 XCD
10000 CZK1178.74000 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Чешская крона
1 XCD8.48362 CZK
5 XCD42.41810 CZK
10 XCD84.83620 CZK
20 XCD169.67240 CZK
50 XCD424.18100 CZK
100 XCD848.36200 CZK
250 XCD2120.90500 CZK
500 XCD4241.81000 CZK
1000 XCD8483.62000 CZK
2000 XCD16967.24000 CZK
5000 XCD42418.10000 CZK
10000 XCD84836.20000 CZK