История обменного курса чешская крона–восточно-карибские доллары

Обменный курс чешские кроны/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,115, отражая изменение в размере -0.509% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.820% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,117, и минимумом, равным 0,114, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.941%.