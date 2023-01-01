الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل CZK إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٬١٨١٫٦٨ xcd

1.00000 CZK = 0.11817 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:12 UTC
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CZK إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.65991.438841.664510.967418.2448
1GBP1.15411.23035102.311.660361.920771.1163821.0537
1USD0.93790.812777183.1551.34951.561160.907317.112
1INR0.01127910.009774240.012025710.01622870.01877410.01091090.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار شرق الكاريبي
1 CZK0.11817 XCD
5 CZK0.59084 XCD
10 CZK1.18168 XCD
20 CZK2.36336 XCD
50 CZK5.90840 XCD
100 CZK11.81680 XCD
250 CZK29.54200 XCD
500 CZK59.08400 XCD
1000 CZK118.16800 XCD
2000 CZK236.33600 XCD
5000 CZK590.84000 XCD
10000 CZK1181.68000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 XCD8.46255 CZK
5 XCD42.31275 CZK
10 XCD84.62550 CZK
20 XCD169.25100 CZK
50 XCD423.12750 CZK
100 XCD846.25500 CZK
250 XCD2115.63750 CZK
500 XCD4231.27500 CZK
1000 XCD8462.55000 CZK
2000 XCD16925.10000 CZK
5000 XCD42312.75000 CZK
10000 XCD84625.50000 CZK