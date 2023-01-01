رينغيت ماليزي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل MYR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٥٧٧٫٦٤ xcd

1.00000 MYR = 0.57764 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:4 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MYR إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 XCD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.436851.661710.964718.365
1GBP1.1529411.22915102.1761.656531.915761.1122421.1727
1USD0.937950.81357183.1271.34771.55860.9048517.2255
1INR0.01128340.009787080.012029810.01621250.01874970.01088520.207219

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار شرق الكاريبي
1 MYR0.57764 XCD
5 MYR2.88820 XCD
10 MYR5.77640 XCD
20 MYR11.55280 XCD
50 MYR28.88200 XCD
100 MYR57.76400 XCD
250 MYR144.41000 XCD
500 MYR288.82000 XCD
1000 MYR577.64000 XCD
2000 MYR1155.28000 XCD
5000 MYR2888.20000 XCD
10000 MYR5776.40000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / رينغيت ماليزي
1 XCD1.73118 MYR
5 XCD8.65590 MYR
10 XCD17.31180 MYR
20 XCD34.62360 MYR
50 XCD86.55900 MYR
100 XCD173.11800 MYR
250 XCD432.79500 MYR
500 XCD865.59000 MYR
1000 XCD1731.18000 MYR
2000 XCD3462.36000 MYR
5000 XCD8655.90000 MYR
10000 XCD17311.80000 MYR