يورو إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل EUR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٬٨٨١٫٨١ xcd

1.00000 EUR = 2.88181 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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EUR إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار شرق الكاريبي
1 EUR2.88181 XCD
5 EUR14.40905 XCD
10 EUR28.81810 XCD
20 EUR57.63620 XCD
50 EUR144.09050 XCD
100 EUR288.18100 XCD
250 EUR720.45250 XCD
500 EUR1440.90500 XCD
1000 EUR2881.81000 XCD
2000 EUR5763.62000 XCD
5000 EUR14409.05000 XCD
10000 EUR28818.10000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / اليورو
1 XCD0.34700 EUR
5 XCD1.73502 EUR
10 XCD3.47004 EUR
20 XCD6.94008 EUR
50 XCD17.35020 EUR
100 XCD34.70040 EUR
250 XCD86.75100 EUR
500 XCD173.50200 EUR
1000 XCD347.00400 EUR
2000 XCD694.00800 EUR
5000 XCD1735.02000 EUR
10000 XCD3470.04000 EUR