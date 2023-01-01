شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل ILS إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
710.35 xcd

1.00000 ILS = 0.71035 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار شرق الكاريبي
1 ILS0.71035 XCD
5 ILS3.55177 XCD
10 ILS7.10354 XCD
20 ILS14.20708 XCD
50 ILS35.51770 XCD
100 ILS71.03540 XCD
250 ILS177.58850 XCD
500 ILS355.17700 XCD
1000 ILS710.35400 XCD
2000 ILS1420.70800 XCD
5000 ILS3551.77000 XCD
10000 ILS7103.54000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Israeli New Sheqel
1 XCD1.40775 ILS
5 XCD7.03875 ILS
10 XCD14.07750 ILS
20 XCD28.15500 ILS
50 XCD70.38750 ILS
100 XCD140.77500 ILS
250 XCD351.93750 ILS
500 XCD703.87500 ILS
1000 XCD1407.75000 ILS
2000 XCD2815.50000 ILS
5000 XCD7038.75000 ILS
10000 XCD14077.50000 ILS