دولار أسترالي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل AUD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٬٧٤٠٫٧٧ xcd

1.00000 AUD = 1.74077 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:6 UTC
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AUD إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06488.23221.434171.656420.957318.2188
1GBP1.1582111.23235102.1931.661081.91851.1087621.1014
1USD0.939850.811458182.9251.34791.556780.899717.1229
1INR0.01133370.009785440.012059110.01625440.01877340.01084960.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار شرق الكاريبي
1 AUD1.74077 XCD
5 AUD8.70385 XCD
10 AUD17.40770 XCD
20 AUD34.81540 XCD
50 AUD87.03850 XCD
100 AUD174.07700 XCD
250 AUD435.19250 XCD
500 AUD870.38500 XCD
1000 AUD1740.77000 XCD
2000 AUD3481.54000 XCD
5000 AUD8703.85000 XCD
10000 AUD17407.70000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار أسترالي
1 XCD0.57446 AUD
5 XCD2.87230 AUD
10 XCD5.74459 AUD
20 XCD11.48918 AUD
50 XCD28.72295 AUD
100 XCD57.44590 AUD
250 XCD143.61475 AUD
500 XCD287.22950 AUD
1000 XCD574.45900 AUD
2000 XCD1148.91800 AUD
5000 XCD2872.29500 AUD
10000 XCD5744.59000 AUD