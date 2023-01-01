يوان صيني إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل CNY إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
371.07 xcd

1.00000 CNY = 0.37107 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار شرق الكاريبي
1 CNY0.37107 XCD
5 CNY1.85535 XCD
10 CNY3.71070 XCD
20 CNY7.42140 XCD
50 CNY18.55350 XCD
100 CNY37.10700 XCD
250 CNY92.76750 XCD
500 CNY185.53500 XCD
1000 CNY371.07000 XCD
2000 CNY742.14000 XCD
5000 CNY1855.35000 XCD
10000 CNY3710.70000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Chinese Yuan RMB
1 XCD2.69491 CNY
5 XCD13.47455 CNY
10 XCD26.94910 CNY
20 XCD53.89820 CNY
50 XCD134.74550 CNY
100 XCD269.49100 CNY
250 XCD673.72750 CNY
500 XCD1347.45500 CNY
1000 XCD2694.91000 CNY
2000 XCD5389.82000 CNY
5000 XCD13474.55000 CNY
10000 XCD26949.10000 CNY