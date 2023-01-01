روبية إندونيسية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل IDR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٧٦٫٢٦ xcd

1.00000 IDR = 0.00018 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:49 UTC
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IDR إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار شرق الكاريبي
1 IDR0.00018 XCD
5 IDR0.00088 XCD
10 IDR0.00176 XCD
20 IDR0.00353 XCD
50 IDR0.00881 XCD
100 IDR0.01763 XCD
250 IDR0.04407 XCD
500 IDR0.08813 XCD
1000 IDR0.17626 XCD
2000 IDR0.35252 XCD
5000 IDR0.88130 XCD
10000 IDR1.76260 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / الروبية الإندونيسية
1 XCD5673.43000 IDR
5 XCD28367.15000 IDR
10 XCD56734.30000 IDR
20 XCD113468.60000 IDR
50 XCD283671.50000 IDR
100 XCD567343.00000 IDR
250 XCD1418357.50000 IDR
500 XCD2836715.00000 IDR
1000 XCD5673430.00000 IDR
2000 XCD11346860.00000 IDR
5000 XCD28367150.00000 IDR
10000 XCD56734300.00000 IDR