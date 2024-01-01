Endonezya rupisinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → XCD çevirin

1.000.000 idr
172,89 xcd

1.00000 IDR = 0.00017 XCD

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.00960.932051.347451.541311.354450.7957037.8187
1 INR0.012046810.01122770.01623250.01856780.01631680.009585680.0941903
1 EUR1.0729589.065211.445751.653751.453260.8536958.38907
1 SGD0.74214361.6050.69168411.143871.005190.5905255.80259

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 IDR0.00017 XCD
5 IDR0.00086 XCD
10 IDR0.00173 XCD
20 IDR0.00346 XCD
50 IDR0.00864 XCD
100 IDR0.01729 XCD
250 IDR0.04322 XCD
500 IDR0.08645 XCD
1000 IDR0.17289 XCD
2000 IDR0.34579 XCD
5000 IDR0.86447 XCD
10000 IDR1.72894 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Endonezya Rupisi
1 XCD5783.89000 IDR
5 XCD28919.45000 IDR
10 XCD57838.90000 IDR
20 XCD115677.80000 IDR
50 XCD289194.50000 IDR
100 XCD578389.00000 IDR
250 XCD1445972.50000 IDR
500 XCD2891945.00000 IDR
1000 XCD5783890.00000 IDR
2000 XCD11567780.00000 IDR
5000 XCD28919450.00000 IDR
10000 XCD57838900.00000 IDR