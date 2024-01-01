1 Doğu Karayip dolarından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile XCD → IDR çevirin

1,000$ XCD = 5.864Rp IDR

07:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XCD → IDR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

IDR
1 XCD → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.872,22005.872,2200
Düşük5.727,78005.592,5900
Ortalama5.817,73935.743,0856
Değişim2.39%2.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → IDR istatistikleri

XCD → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.872,2200, en düşük 5.727,7800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.817,7393 oldu. XCD → IDR kurundaki değişiklik 2.39 değerindeydi.

XCD → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.872,2200, en düşük 5.592,5900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.743,0856 oldu. XCD → IDR kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9681,5360,7891,40284,4061,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70110,5140,91354,970,8720,615
1 GBP1,26722,7691,94611,776106,9641,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Endonezya Rupisi
1 XCD5.864,44000 IDR
5 XCD29.322,20000 IDR
10 XCD58.644,40000 IDR
20 XCD117.288,80000 IDR
50 XCD293.222,00000 IDR
100 XCD586.444,00000 IDR
250 XCD1.466.110,00000 IDR
500 XCD2.932.220,00000 IDR
1000 XCD5.864.440,00000 IDR
2000 XCD11.728.880,00000 IDR
5000 XCD29.322.200,00000 IDR
10000 XCD58.644.400,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 IDR0,00017 XCD
5 IDR0,00085 XCD
10 IDR0,00171 XCD
20 IDR0,00341 XCD
50 IDR0,00853 XCD
100 IDR0,01705 XCD
250 IDR0,04263 XCD
500 IDR0,08526 XCD
1000 IDR0,17052 XCD
2000 IDR0,34104 XCD
5000 IDR0,85260 XCD
10000 IDR1,70519 XCD