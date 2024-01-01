Singapur dolarından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → XCD çevirin

1.000 sgd
2.006,47 xcd

1.00000 SGD = 2.00647 XCD

20:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115634.80.928551.533620.79393483.00667.19364.782
1 IDR0.000063960110.00005938980.00009809050.00005077990.005309090.0004601020.000305856
1 EUR1.0769516837.911.651640.85502589.3947.747155.14997
1 AUD0.6520510194.70.6054610.51768554.12454.690593.1181

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Doğu Karayip Doları
1 SGD2.00647 XCD
5 SGD10.03235 XCD
10 SGD20.06470 XCD
20 SGD40.12940 XCD
50 SGD100.32350 XCD
100 SGD200.64700 XCD
250 SGD501.61750 XCD
500 SGD1003.23500 XCD
1000 SGD2006.47000 XCD
2000 SGD4012.94000 XCD
5000 SGD10032.35000 XCD
10000 SGD20064.70000 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Singapur Doları
1 XCD0.49839 SGD
5 XCD2.49195 SGD
10 XCD4.98389 SGD
20 XCD9.96778 SGD
50 XCD24.91945 SGD
100 XCD49.83890 SGD
250 XCD124.59725 SGD
500 XCD249.19450 SGD
1000 XCD498.38900 SGD
2000 XCD996.77800 SGD
5000 XCD2491.94500 SGD
10000 XCD4983.89000 SGD