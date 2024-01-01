5.000 Doğu Karayip dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile XCD → SGD çevirin

1,000$ XCD = 0,4958S$ SGD

08:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SGD
1 XCD → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,49860,4986
Düşük0,48520,4743
Ortalama0,49140,4848
Değişim2.19%2.54%
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1 XCD → SGD istatistikleri

XCD → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4986, en düşük 0,4852 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4914 oldu. XCD → SGD kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

XCD → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4986, en düşük 0,4743 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4848 oldu. XCD → SGD kurundaki değişiklik 2.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118,0321,5380,791,40284,4091,3390,946
1 ZAR0,05510,0850,0440,0784,6810,0740,052
1 AUD0,6511,72510,5140,91254,8870,8710,615
1 GBP1,26522,8161,94611,774106,8071,6941,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Singapur Doları
1 XCD0,49583 SGD
5 XCD2,47917 SGD
10 XCD4,95833 SGD
20 XCD9,91666 SGD
50 XCD24,79165 SGD
100 XCD49,58330 SGD
250 XCD123,95825 SGD
500 XCD247,91650 SGD
1000 XCD495,83300 SGD
2000 XCD991,66600 SGD
5000 XCD2.479,16500 SGD
10000 XCD4.958,33000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Doğu Karayip Doları
1 SGD2,01681 XCD
5 SGD10,08405 XCD
10 SGD20,16810 XCD
20 SGD40,33620 XCD
50 SGD100,84050 XCD
100 SGD201,68100 XCD
250 SGD504,20250 XCD
500 SGD1.008,40500 XCD
1000 SGD2.016,81000 XCD
2000 SGD4.033,62000 XCD
5000 SGD10.084,05000 XCD
10000 SGD20.168,10000 XCD