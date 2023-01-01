1 Endonezya rupisinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile IDR → XCD çevirin

1 idr
0,00 xcd

1.00000 IDR = 0.00018 XCD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

IDR → XCD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 XCD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Doğu Karayip Doları
1 IDR0.00018 XCD
5 IDR0.00088 XCD
10 IDR0.00175 XCD
20 IDR0.00351 XCD
50 IDR0.00877 XCD
100 IDR0.01753 XCD
250 IDR0.04384 XCD
500 IDR0.08767 XCD
1000 IDR0.17535 XCD
2000 IDR0.35070 XCD
5000 IDR0.87674 XCD
10000 IDR1.75348 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Endonezya Rupisi
1 XCD5702.95000 IDR
5 XCD28514.75000 IDR
10 XCD57029.50000 IDR
20 XCD114059.00000 IDR
50 XCD285147.50000 IDR
100 XCD570295.00000 IDR
250 XCD1425737.50000 IDR
500 XCD2851475.00000 IDR
1000 XCD5702950.00000 IDR
2000 XCD11405900.00000 IDR
5000 XCD28514750.00000 IDR
10000 XCD57029500.00000 IDR