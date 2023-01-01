5 دولار شرق الكاريبي إلى يوان صيني

تحويل XCD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5 xcd
13.37 cny

1.00000 XCD = 2.67410 CNY

Mid-market exchange rate at 20:55
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.20631.537160.8058341.368483.1751.35070.92215
1 ZAR0.054926210.08443020.04426130.07516084.568470.07418860.0506511
1 AUD0.6505511.844110.5242350.89021354.10950.8786980.599917
1 GBP1.2409522.59311.9075411.69812103.2161.676151.1443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

XCD إلى ZAR

XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

XCD إلى CAD

XCD إلى INR

XCD إلى SGD

XCD إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Chinese Yuan RMB
1 XCD2.67410 CNY
5 XCD13.37050 CNY
10 XCD26.74100 CNY
20 XCD53.48200 CNY
50 XCD133.70500 CNY
100 XCD267.41000 CNY
250 XCD668.52500 CNY
500 XCD1337.05000 CNY
1000 XCD2674.10000 CNY
2000 XCD5348.20000 CNY
5000 XCD13370.50000 CNY
10000 XCD26741.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار شرق الكاريبي
1 CNY0.37396 XCD
5 CNY1.86979 XCD
10 CNY3.73958 XCD
20 CNY7.47916 XCD
50 CNY18.69790 XCD
100 CNY37.39580 XCD
250 CNY93.48950 XCD
500 CNY186.97900 XCD
1000 CNY373.95800 XCD
2000 CNY747.91600 XCD
5000 CNY1869.79000 XCD
10000 CNY3739.58000 XCD