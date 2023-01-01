1 دولار شرق الكاريبي إلى يورو

تحويل XCD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١ xcd
٠٫٣٤ eur

1.00000 XCD = 0.34030 EUR

Mid-market exchange rate at 21:02
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.19691.536920.8058671.3683583.1751.35080.92225
1 ZAR0.054954610.08446080.04428590.07519694.570830.07423240.0506796
1 AUD0.6506511.839810.5243370.89031754.11780.8788980.600037
1 GBP1.240922.58051.9071711.69799103.2121.676211.14443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

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XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

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XCD إلى INR

XCD إلى SGD

XCD إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / اليورو
1 XCD0.34030 EUR
5 XCD1.70149 EUR
10 XCD3.40299 EUR
20 XCD6.80598 EUR
50 XCD17.01495 EUR
100 XCD34.02990 EUR
250 XCD85.07475 EUR
500 XCD170.14950 EUR
1000 XCD340.29900 EUR
2000 XCD680.59800 EUR
5000 XCD1701.49500 EUR
10000 XCD3402.99000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار شرق الكاريبي
1 EUR2.93859 XCD
5 EUR14.69295 XCD
10 EUR29.38590 XCD
20 EUR58.77180 XCD
50 EUR146.92950 XCD
100 EUR293.85900 XCD
250 EUR734.64750 XCD
500 EUR1469.29500 XCD
1000 EUR2938.59000 XCD
2000 EUR5877.18000 XCD
5000 EUR14692.95000 XCD
10000 EUR29385.90000 XCD