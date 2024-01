Coroa Checa (CZK)

A coroa tcheca é a moeda oficial da República Tcheca. "Koruna" é "coroa" em tcheco. A coroa tcheca também é chamada muitas vezes de czech crown, em inglês. O código dessa moeda é CZK. O seu símbolo é Kč, que geralmente é adicionada depois do valor (por exemplo, 5 Kč). Cada coroa é subdividida em 100 haléřů (abreviado como ‘h’), ou, no singular, haléř - no entanto, devido à inflação, moedas de 1 haléř não são mais produzidas. A coroa tcheca é uma moeda fiduciária e não está atrelada ao euro ou respaldada por ouro.