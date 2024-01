Lira Turca (TRY)

A lira turca, geralmente abreviada como TL, é a moeda oficial da Turquia e da República Turca do Norte de Chipre. Seu símbolo é ₺ e seu código de moeda oficial é TRY. A troca de liras mais popular é com o euro. A lira tem 6 dígitos significativos e é considerada moeda fiduciária. Em valor, é a 16ª moeda mais negociada do mundo.