Turkse lira (TRY)

De Turkse lira, meestal afgekort tot TL, is de officiële valuta van Turkije en de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Het symbool voor de lira is ₺ en de officiële valutacode is TRY. De lira wordt het meest gewisseld met de euro. De omrekenfactor van de lira gaat tot 6 significante cijfers, en het wordt beschouwd als een fiduciaire valuta. Het is de 16de meest verhandelde valuta ter wereld.