Verenigde Arabische Emiraten dirham (AED)

De Verenigde Arabische Emiraten dirham is de munteenheid van de Verenigde Arabische Emiraten. De dirham wordt afgekort met de valuta code AED, en het bijbehorende symbool is د.إ. Andere, officieuze, afkorten zijn 'Dhs' en 'DH'. De meest populaire valuta omwisseling van de AED is de Indiase roepie (INR naar AED). De dirham is een fiduciaire valuta en de omrekenfactor gaat tot 6 significante cijfers.