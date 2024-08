Turkin liira (TRY)

Turkin liira, joka yleensä lyhennetään TL, on Turkin ja Pohjois-Kyproksen virallinen valuutta. Sen symboli on ₺ ja virallinen valuuttakoodi TRY. Liiraa vaihdetaan eniten euron kanssa. Sillä on 6 merkitsevää valuutan muuntokerroinlukua, ja sitä pidetään fiat-valuuttana. Liira on 16. suurin kaupankäynnin valuutta maailmassa arvon mukaan.