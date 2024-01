Rúpia Paquistanesa (PKR)

A rupia paquistanesa é a moeda do Paquistão. O código de moeda para a rupia é PKR, e é escrito como "Rs" ou روپیہ em urdu. No Paquistão, a rupia às vezes também é soletrada "rupees", "rupaya", "rupaye" ou "rupiyah". A rupia paquistanesa moderna foi colocada em circulação após a dissolução do Raj britânico em 1947. É uma moeda fiduciária.