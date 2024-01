Tsjechische kroon (CZK)

De Tsjechische kroon is de officiële valuta van de Tsjechische Republiek. De valutacode van de Tsjechische kroon is CZK, en het symbool is Kč, welke je na het bedrag plaatst (bijvoorbeeld: 5 Kč). De Tsjechische kroon is onderverdeeld in 100 haléřů ( ‘h’ in het kort), of in enkelvoud haléř. (Hoewel haléře niet langer geslagen worden door inflatie) De Tsjechische kroon is een fiduciaire valuta en z'n waarde is niet gekoppeld aan de euro of goud.