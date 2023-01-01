الجمهورية التشيكية كورونا (CZK)

والكورونا التشيكية هي العملة الرسمية للجمهورية التشيكية، وكورونا هي الكلمة التشيكية للتاج. والكورونا التشيكية تسمى في كثير من الأحيان التاج التشيكي باللغة الانكليزية. رمز الكورونا التشيكية هو CZK. ورمز الكورونا هو Kc<unk> ، توضع بعد القيمة (هـ . 5 Kc<unk> ) - تنقسم الكورونا إلى 100 hale<unk> r<unk> u<unk> (اختصرت 'h') أو، عندما تكون مفردة، نصف r<unk> . (بالرغم من أن ذلك يرجع إلى التضخم، لم تعد هناك ألغام. الكورونا التشيكية هي أموال ورقية وليست مرتبطة باليورو أو مدعومة بالذهب.