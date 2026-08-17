الجمهورية التشيكية كوروناس إلى غواراني باراغواي

حوّل CZK إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 287.6 PYG
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى PYG،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى PYG متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى PYG اليوم

CZKPYG
1 CZK288 PYG
5 CZK1,438 PYG
10 CZK2,876 PYG
20 CZK5,752 PYG
50 CZK14,381 PYG
100 CZK28,762 PYG
250 CZK71,904 PYG
500 CZK143,809 PYG
1000 CZK287,617 PYG
2000 CZK575,234 PYG
5000 CZK1,438,085 PYG
10000 CZK2,876,170 PYG
PYGCZK
1 PYG0.00 CZK
5 PYG0.02 CZK
10 PYG0.03 CZK
20 PYG0.07 CZK
50 PYG0.17 CZK
100 PYG0.35 CZK
250 PYG0.87 CZK
500 PYG1.74 CZK
1000 PYG3.48 CZK
2000 PYG6.95 CZK
5000 PYG17.38 CZK
10000 PYG34.77 CZK

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