يوان صيني إلى غواراني باراغواي

تحويل CNY إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
996862 pyg

1.00000 CNY = 996.86200 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 8:6 UTC
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CNY إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / غواراني باراغواي
1 CNY996.86200 PYG
5 CNY4984.31000 PYG
10 CNY9968.62000 PYG
20 CNY19937.24000 PYG
50 CNY49843.10000 PYG
100 CNY99686.20000 PYG
250 CNY249215.50000 PYG
500 CNY498431.00000 PYG
1000 CNY996862.00000 PYG
2000 CNY1993724.00000 PYG
5000 CNY4984310.00000 PYG
10000 CNY9968620.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chinese Yuan RMB
1 PYG0.00100 CNY
5 PYG0.00502 CNY
10 PYG0.01003 CNY
20 PYG0.02006 CNY
50 PYG0.05016 CNY
100 PYG0.10032 CNY
250 PYG0.25079 CNY
500 PYG0.50157 CNY
1000 PYG1.00315 CNY
2000 PYG2.00630 CNY
5000 PYG5.01575 CNY
10000 PYG10.03150 CNY